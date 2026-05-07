Вальверде и Тчуамени получат «суровое наказание» за драку на тренировке «Реала» — Ser

Мадридский «Реал» незамедлительно отреагировал на драку, произошедшую между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. «Королевский клуб» дал понять, что оба футболиста получат «суровое наказание» после инцидента, свидетелями которого стали многие их товарищи по команде. Об этом сообщает Cadena Ser.

«Это будет максимально возможное наказание», — сообщили источники Cadena Ser.

По информации источника, Вальверде и Тчуамени уже получили дисциплинарные взыскания от «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что Вальверде отказался жать руку Тчуамени, желавшего примириться за конфликт, произошедший между ними накануне. После этого между футболистами вновь возникла ссора, приведшая к рассечению головы у уругвайца.

