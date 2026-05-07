Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спас «ПСЖ», когда это требовалось». Maxifoot — о Сафонове в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Издание Maxifoot отрецензировало выступление российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (1:1). Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра работал Жоау Педру Пиньейру.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Вратарь справился с задачей. Несмотря на несколько необычных моментов, россиянин спас команду в тех эпизодах, где от него это требовалось. Пробить его удалось лишь Кейну в конце игры», — говорится в материале Maxifoot.

Сафонов получил от портала оценку 6,5. Столько же — у защитника Маркиньоса и автора гола Дембеле. В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с «Арсеналом».

