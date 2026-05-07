Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова: не уверен, что с другим вратарём «ПСЖ» пробился бы в финал ЛЧ

Первый тренер Сафонова: не уверен, что с другим вратарём «ПСЖ» пробился бы в финал ЛЧ
Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал игру вратаря в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«За ответную игру с «Баварией» я бы поставил Матвею как минимум 7,5 по 10-балльной шкале. Выше не ставлю, потому что не хочу, чтобы обвинили в предвзятости из-за того, что я первый тренер. Он отыграл очень здорово, помог команде в двух матчах. Да, по итогам полуфинала я бы поставил ему 9. А во второй игре были моменты, где он выбивал в аут. Но были два спасения, хорошо играл на выходах. В выходе в финал заслуга Матвея большая, не уверен, что «ПСЖ» добился бы такого успеха с другим вратарём.

Частые выносы в аут — может быть, техническая ошибка, а может, и вынужденная. Он действовал по ситуации, а результат показал, что Матвей прав. Рисковать в такой игре нельзя. Кейн забил сумасшедший гол. Конечно, обидно, что «сухарь» сорвался. Перед игрой я говорил, что Матвей сыграет на своём уровне: не ниже, чем в первом матче, если защита будет лучше, чем в Париже. Так и получилось», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Материалы по теме
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android