Главная Футбол Новости

Ферлан Менди думает о завершении карьеры, он может пропустить год из-за травмы — COPE

Комментарии

Травма защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди оказалась намного серьёзнее, чем ожидалось изначально. 30-летний футболист рискует пропустить год. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, у Менди диагностирован разрыв сухожилия с отрывом кости. В случае, если восстановление французского игрока пройдёт неудачно, он может завершить карьеру. Защитник начал задумываться об этом на фоне последних новостей.

Менди играет за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

