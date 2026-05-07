Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении Михаила Кержакова завершить карьеру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение вратаря команды Михаила Кержакова завершить карьеру. Голкипер проведёт официальное прощание с болельщиками клуба в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Сочи».

— Уже стало известно о том, что по окончании матча пройдёт церемония чествования Михаила Кержакова. Завершение карьеры этого футболиста — что данное событие означает для команды и для клуба, как вам кажется?
— Миша — пример для молодёжи. Я думаю, среди своего поколения он был не самым одарённым игроком, но за счёт дисциплины и трудоспособности Миша добился больших успехов и абсолютно заслуженно стал самым титулованным игроком «Зенита». Искренне рад за него. Как я уже сказал, это действительно очень хороший пример для молодого поколения, для всех, кто мечтает стать футболистом. Они должны понимать, что без трудолюбия и дисциплины добиться успеха очень сложно, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль».

