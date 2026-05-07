Райс — игрок недели в Лиге чемпионов. Деклан опередил Пачо из «ПСЖ»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Английский футболист отыграл всё время в ответном матче полуфинала с мадридским «Атлетико», где «канониры» победили со счётом 1:0. Райс не отметился результативными действиями.

В соответствующем голосовании полузащитник «Арсенала» опередил защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо. Эквадорец провёл на поле всё время полуфинальной игры с «Баварией» (1:1). Футболист «ПСЖ» не совершил результативных действий.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

