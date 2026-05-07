Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Райс — игрок недели в Лиге чемпионов. Деклан опередил Пачо из «ПСЖ»

Райс — игрок недели в Лиге чемпионов. Деклан опередил Пачо из «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Английский футболист отыграл всё время в ответном матче полуфинала с мадридским «Атлетико», где «канониры» победили со счётом 1:0. Райс не отметился результативными действиями.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

В соответствующем голосовании полузащитник «Арсенала» опередил защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо. Эквадорец провёл на поле всё время полуфинальной игры с «Баварией» (1:1). Футболист «ПСЖ» не совершил результативных действий.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

