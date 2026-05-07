Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Даниил Худяков высказался об отсутствии игрового времени в австрийском «Штурме»

Комментарии

Российский голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков объяснил отсутствие игрового времени в команде. Вратарь провёл 13 матчей за клуб начиная с 2024 года.

— В первом сезоне ты почти не играл. Почему?
— Когда прилетел в Австрию, Штефан (тренер по вратарям «Штурма». – Прим. «Чемпионата») объяснил мне их подход. У каждого футболиста перед началом сезона есть чёткие роли. Штефан тогда сказал, что основным в этом сезоне будет другой.

— То есть когда ты был в Москве, ты ещё не знал, что поедешь сидеть под другим вратарём?
— Тогда у основного кипера была травма, и у тренеров не было понимания, когда он восстановится. На том звонке так и сказали: ещё не понимаем, кто будет основным. Опять-таки — я скорее рад тому, как всё складывается. Год у меня ушёл на адаптацию на новом месте, в новой стране.

— В этом сезоне ты должен был стать основным?
— На сборах ко мне подошли спортивный директор и тренер, мы проговорили, что этот сезон я должен был начинать основным. Но что произошло дальше, я уже рассказал (игрок получил травму запястья. – Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Худякова Sport24.

