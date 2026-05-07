Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Вальверде потерял сознание в драке с Тчуамени и покинул базу на инвалидной коляске — AS

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде потерял сознание в драке с одноклубником Орельеном Тчуамени, произошедшей в раздевалке команды после сегодняшней тренировки. Об этом сообщает RMC Sport.

Как подчёркивает AS, Тчуамени нанёс Вальверде сильный удар, из-за которого он упал на пол и получил рассечение головы. После этого уругвайский полузащитник начал испытывать сильное головокружение, в результате чего ему пришлось покинуть базу «Реала» на инвалидном кресле-коляске.

Ранее СМИ сообщали, что Вальверде отказался жать руку Тчуамени, желавшего примириться за конфликт, произошедший между ними накануне. После этого между футболистами вновь возникла ссора, приведшая к рассечению головы у уругвайца.

Вальверде и Тчуамени получат «суровое наказание» за драку на тренировке «Реала» — Ser

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

