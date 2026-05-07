Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кварацхелия, Дембеле, Сака — в команде недели Лиги чемпионов

Кварацхелия, Дембеле, Сака — в команде недели Лиги чемпионов
Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико» Мадрид).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

