Родители двух игроков «Реала» обратились к Пересу с обеспокоенностью — El Partidazo

Родители двух футболистов мадридского «Реала» обратились напрямую к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы выразить обеспокоенность тем, что их сыновья не получают достаточно игрового времени. Об этом сообщается в программе El Partidazo издания COPE.

Данный инцидент, как отмечается, подчёркивает влияние семей на игроков, а также сохраняющуюся напряжённую атмосферу в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оказался в больнице после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени. Также появилась информация, что минимум шесть игроков «сливочных» перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают друг с другом.