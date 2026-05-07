Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Goal назвал топ-20 претендентов на «Золотой мяч», Ямаль — второй, Дембеле — третий

Портал Goal обновил список претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2026 года после полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА. По данным издания, фаворитом в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе является нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

Второе место занимает вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. На третьей строчке располагается форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal (май 2025-го):

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
3. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
4. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).
5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).
6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
9. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).
11. Габриэл Магальяйнс («Арсенал», сборная Бразилии).
12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).
13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии).
15. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии).
16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
17. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).
18. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
19. Педри («Барселона», сборная Испании).
20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).

