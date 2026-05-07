Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Худяков рассказал о причинах ухода из «Локомотива»

Даниил Худяков рассказал о причинах ухода из «Локомотива»
Комментарии

Бывший вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков, на данный момент выступающий за австрийский «Штурм», раскрыл причины ухода из столичного клуба.

— Что тебя не устроило в «Локомотиве»?
— Был шанс застолбить себе место, я с этим не справился — так бывает. Когда у меня заканчивался контракт, Илья Лантратов играл стабильно. Я понимал, что просто продолжу сидеть. К тому моменту я и так полтора года был без игровой практики, — приводит слова Худякова Sport24.

Отметим, что Худяков перешёл в «Штурм» в 2024 году после окончания срока контракта с железнодорожниками. С того момента голкипер провёл 13 матчей за австрийский клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android