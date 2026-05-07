Даниил Худяков рассказал о причинах ухода из «Локомотива»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков, на данный момент выступающий за австрийский «Штурм», раскрыл причины ухода из столичного клуба.

— Что тебя не устроило в «Локомотиве»?

— Был шанс застолбить себе место, я с этим не справился — так бывает. Когда у меня заканчивался контракт, Илья Лантратов играл стабильно. Я понимал, что просто продолжу сидеть. К тому моменту я и так полтора года был без игровой практики, — приводит слова Худякова Sport24.

Отметим, что Худяков перешёл в «Штурм» в 2024 году после окончания срока контракта с железнодорожниками. С того момента голкипер провёл 13 матчей за австрийский клуб во всех турнирах.