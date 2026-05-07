Сафонов с пятью сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели Лиги чемпионов. Голкипер сделал пять спасений в ответном полуфинальном матче соревнования с «Баварией» (1:1).

В команду нынешней недели Лиги чемпионов попал вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Во встрече полуфинала с мадридским «Атлетико» (1:0) испанский голкипер совершил два сейва.

Всего в текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в 10 матчах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 22 млн.

