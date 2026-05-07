Сафонов с пятью сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели Лиги чемпионов. Голкипер сделал пять спасений в ответном полуфинальном матче соревнования с «Баварией» (1:1).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3' 1:1 Кейн – 90+4'
В команду нынешней недели Лиги чемпионов попал вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Во встрече полуфинала с мадридским «Атлетико» (1:0) испанский голкипер совершил два сейва.
Всего в текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в 10 матчах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 22 млн.
