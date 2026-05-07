Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции пошагово расписали драку Вальверде и Тчуамени, где уругваец потерял сознание

Во Франции пошагово расписали драку Вальверде и Тчуамени, где уругваец потерял сознание
Комментарии

Французский портал RMC Sport детально расписал драку между полузащитниками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, в результате которой уругваец потерял сознание.

  • В среду, 6 мая, на тренировке Тчуамени нанёс Вальверде жёсткий удар. Француз настаивал, что сделал это не специально, но уругваец не принял извинений. Федерико захотел отомстить Орельену и сильно ударил последнего.
  • После вчерашней тренировки между игроками произошла словесная перепалка, не дошедшая до физического контакта.
  • Сегодня, 7 мая, в начале тренировки Вальверде отказался пожать руку Тчуамени. Затем капитан команды «очень сильно» ударил французского полузащитника.
  • Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попытался разрешить ситуацию, поставив их в одну команду.
  • Идея Арбелоа не сработала, игроки продолжили конфликтовать.
  • После тренировки в раздевалке Вальверде и Тчуамени устроили полноценную драку, другие футболисты пытались их разнять.
  • Вальверде упал на пол с разбитой головой и потерял сознание.
  • Уругваец был доставлен в больницу. Его сопровождал Арбелоа.
  • «Реал» решил наказать обоих.
Материалы по теме
Вальверде потерял сознание в драке с Тчуамени и покинул базу на инвалидной коляске — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android