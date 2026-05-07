Во Франции пошагово расписали драку Вальверде и Тчуамени, где уругваец потерял сознание

Французский портал RMC Sport детально расписал драку между полузащитниками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, в результате которой уругваец потерял сознание.

В среду, 6 мая, на тренировке Тчуамени нанёс Вальверде жёсткий удар. Француз настаивал, что сделал это не специально, но уругваец не принял извинений. Федерико захотел отомстить Орельену и сильно ударил последнего.

После вчерашней тренировки между игроками произошла словесная перепалка, не дошедшая до физического контакта.

Сегодня, 7 мая, в начале тренировки Вальверде отказался пожать руку Тчуамени. Затем капитан команды «очень сильно» ударил французского полузащитника.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попытался разрешить ситуацию, поставив их в одну команду.

Идея Арбелоа не сработала, игроки продолжили конфликтовать.

После тренировки в раздевалке Вальверде и Тчуамени устроили полноценную драку, другие футболисты пытались их разнять.

Вальверде упал на пол с разбитой головой и потерял сознание.

Уругваец был доставлен в больницу. Его сопровождал Арбелоа.

«Реал» решил наказать обоих.

