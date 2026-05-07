Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кейн повторил рекорд «Баварии» по голам в одном сезоне

Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). Тем самым англичанин повторил достижение экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского по количеству голов в одном сезоне за немецкий клуб.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Кейн забил 55 мячей во всех турнирах за 48 матчей за «Баварию». Столько же раз отличился польский нападающий в сезоне-2019/2020, при этом ему потребовалось на одну игру меньше.

Отметим, что «Баварии» предстоит провести две встречи в Бундеслиге, а также сыграть в финале Кубка Германии с «Штутгартом». Если Гарри Кейн сумеет отличиться в любой из этих игр, он побьёт рекорд по голам в одном сезоне за «Баварию» в XXI веке.

