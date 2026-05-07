Нагучев: Сафонов — размашистый удар по **** тем, кто думает, что как есть, будет всегда

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова, который вместе с «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, одолев на стадии 1/2 финала «Баварию» (5:4, 1:1).

«Мэт Сафонов знаете, кто таков? Он — размашистый удар по **** всем, кто думает, что как есть, так всегда и будет. Вспомните май 2024-го, когда он уезжал. Он сел в самолёт до Парижа под аккомпанемент фразы «Да кому он там нужен?» В моменте сложно понять, что Сафонов летит в первую очередь тренироваться с лучшими в мире футболистами. И если в тебе есть хоть капля мозгов и две капли таланта, ты этот шанс не упустишь никогда.

Это любого касается, Батракиньо тоже, если умотает туда. Вы на секунду подумайте, что по сути Матвей Сафонов каждый божий день по полтора часа, а иногда и два раза в день играет против «ПСЖ» — лучшей команды Земли. А все остальные — только иногда», — написал Нагучев в телеграм-канале.