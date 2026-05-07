Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Было очень больно». Кисляк обратился к болельщикам после поражения в игре со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сделал публикацию после поражения красно-синих в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1). 20-летний футболист отыграл всё время встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Первые эмоции после дерби немного улеглись. В первую очередь хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики!
Ваша поддержка была невероятной все 90 минут.

Проиграть вчера было очень больно, но я скажу так: в раздевалке и на поле мы были командой. Я этому очень рад, горжусь командой. Искренне верю и знаю, что у нас всё будет хорошо», — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

В нынешнем розыгрыше Кубка России Кисляк принял участие в 12 матчах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

