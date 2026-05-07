Краснодар — Динамо Москва: стартовые составы команд на ответный финальный матч Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 7 мая 2026 года

«Краснодар» — «Динамо» М: стартовые составы команд на ответный финал Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 7 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Динамо М
Москва
Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. В Суперфинале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с московским «Спартаком», одолевшим в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).

