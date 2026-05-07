Вальверде обвинил Тчуамени в «сливе» прессе информации об их конфликте — AS

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде обвинил полузащитника Орельена Тчуамени в раскрытии СМИ информации о конфликте между ними, произошедшем в среду, 6 мая, во время тренировки «сливочных». Об этом сообщает AS.

По данным источника, французский футболит начал отрицать подобные обвинения, отмечая, что у него нет никаких связей с прессой. Однако Вальверде продолжил выражать мнение о причастности Тчуамени к утечке этих сведений уже на поле во время сегодняшней тренировки. В результате по окончании тренировочных занятий между футболистами случилась драка, где уругвайский игрок получил рассечение головы.

