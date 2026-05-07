Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде обвинил Тчуамени в «сливе» прессе информации об их конфликте — AS

Вальверде обвинил Тчуамени в «сливе» прессе информации об их конфликте — AS
Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде обвинил полузащитника Орельена Тчуамени в раскрытии СМИ информации о конфликте между ними, произошедшем в среду, 6 мая, во время тренировки «сливочных». Об этом сообщает AS.

По данным источника, французский футболит начал отрицать подобные обвинения, отмечая, что у него нет никаких связей с прессой. Однако Вальверде продолжил выражать мнение о причастности Тчуамени к утечке этих сведений уже на поле во время сегодняшней тренировки. В результате по окончании тренировочных занятий между футболистами случилась драка, где уругвайский игрок получил рассечение головы.

Материалы по теме
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android