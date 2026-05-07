13 арбитров ФНЛ получали от 500 тыс. до 3 млн рублей от «Торпедо» — МВД

Помощник министра МВД России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова завершено.

«По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей. Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства.

Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона-2024/2025 годов. Целью соучастников было обеспечение участия «Торпедо» Москва в Российской Премьер-Лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг.

Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча. Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сказано в сообщении Ирины Волк, которое было опубликовано в её телеграм-канале.