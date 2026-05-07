Стало известно, как «Реал» может наказать Вальверде и Тчуамени за драку

Помимо дисциплинарного взыскания, которое мадридский «Реал» примет в отношении полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, подравшихся на тренировке, на них также будут наложены санкции, предусмотренные внутренним регламентом «сливочных». Об этом сообщает журналист COPE Мельхор Руис на своей странице в социальной сети X.

Согласно внутреннему регламенту за тяжкие проступки футболисты могут быть отстранены от участия в 3-10 матчах. На этот же период они лишатся заработной платы. За крайне тяжкие проступки футболисты не будут играть и получать оклад в течение 11-20 матчей. Более того, они могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.

