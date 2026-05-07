Киммих — о «Баварии»: это был наш лучший сезон — даже лучше, чем когда мы завоевали требл

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил сезон команды после поражения от «ПСЖ» (5:6 по сумме встреч) в полуфинале Лиги чемпионов.

«За 11 лет в клубе это был наш лучший сезон — даже лучше, чем сезон, когда мы завоевали требл. Тогда мы половину сезона играли не очень хорошо, но во второй половине переломили ситуацию. Однако с точки зрения стабильности на протяжении всего сезона я не видел ничего подобного», – приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее «Бавария» победила в чемпионате Германии, побив рекорд по голам за один сезон, а также вышла в финал национально Кубка, где сыграет со «Штутгартом».