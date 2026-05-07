«Реал» выложил фото Вальверде и Тчуамени с тренировки на фоне новостей о драке игроков

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала фотографии с тренировки основного состава в рамках подготовки к «эль класико» с «Барселоной» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. На снимках были запечатлены полузащитники Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде, о драке которых сообщали СМИ.

По данным прессы, Вальверде потерял сознание и был доставлен в больницу после драки с одноклубником. В фотоотчёте с тренировки уругваец запечатлён на первом снимке, Тчуамени — на втором. На следующих кадрах пара полузащитников не появляется.

Фото: ФК «Реал Мадрид»

По информации официального сайта, нападающий Килиан Мбаппе провёл часть тренировки с командой, полузащитник Арда Гюлер занимался индивидуально, а травмированные Родриго, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Даниэль Карвахаль продолжают восстановление. Среди пропускающих занятие из-за повреждений ни Тчуамени, ни Вальверде также не упоминались.