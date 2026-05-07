«Я бы тоже не стал столько платить». Трамп — о ценах на билеты на ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп оценил стоимость билетов на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее ФИФА подверглась критике за высокие цены в Соединённых Штатах. К примеру, изначально минимальная цена билета на встречу США – Парагвай достигала $ 1120.

«Я не знал этой цифры. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить.

Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован, но, знаете, в то же время это невероятный успех. Я хотел бы, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли пойти. Я знаю, что это [продажа билетов] идёт чрезвычайно успешно. Установлены все возможные рекорды. Ничего подобного раньше не было», – приводит слова Трампа The New York Times.