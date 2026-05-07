Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы тоже не стал столько платить». Трамп — о ценах на билеты на ЧМ-2026 в США

«Я бы тоже не стал столько платить». Трамп — о ценах на билеты на ЧМ-2026 в США
Комментарии

Президент США Дональд Трамп оценил стоимость билетов на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее ФИФА подверглась критике за высокие цены в Соединённых Штатах. К примеру, изначально минимальная цена билета на встречу США – Парагвай достигала $ 1120.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знал этой цифры. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить.

Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован, но, знаете, в то же время это невероятный успех. Я хотел бы, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли пойти. Я знаю, что это [продажа билетов] идёт чрезвычайно успешно. Установлены все возможные рекорды. Ничего подобного раньше не было», – приводит слова Трампа The New York Times.

Материалы по теме
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android