Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин лаконично объяснил, почему Кордоба из «Краснодара» — лучший игрок РПЛ в апреле

Аршавин лаконично объяснил, почему Кордоба из «Краснодара» — лучший игрок РПЛ в апреле
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин лаконично объяснил свой выбор в пользу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Колумбиец лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 16 мячами.

«В нужное время в нужном месте забивает очень важные голы для «Краснодара», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков. Кордоба в голосовании фанатов расположился на четвёртой строчке (11,62%).

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android