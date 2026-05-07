Аршавин лаконично объяснил, почему Кордоба из «Краснодара» — лучший игрок РПЛ в апреле

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин лаконично объяснил свой выбор в пользу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Колумбиец лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 16 мячами.

«В нужное время в нужном месте забивает очень важные голы для «Краснодара», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков. Кордоба в голосовании фанатов расположился на четвёртой строчке (11,62%).