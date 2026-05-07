Романо поделился информацией о ситуации с дракой Вальверде и Тчуамени

Мадридский «Реал» готовит официальное заявление относительно драки, произошедшей между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на сегодняшней тренировке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и напрямую поговорил с Вальверде и Тчуамени. Подчёркивается, что «Реал» обязательно примет дисциплинарные меры в отношении двух футболистов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате драки между Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала» уругвайский футболист получил рассечение головы.

