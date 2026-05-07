Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо поделился информацией о ситуации с дракой Вальверде и Тчуамени

Романо поделился информацией о ситуации с дракой Вальверде и Тчуамени
Комментарии

Мадридский «Реал» готовит официальное заявление относительно драки, произошедшей между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на сегодняшней тренировке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и напрямую поговорил с Вальверде и Тчуамени. Подчёркивается, что «Реал» обязательно примет дисциплинарные меры в отношении двух футболистов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате драки между Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала» уругвайский футболист получил рассечение головы.

Материалы по теме
Стало известно, как «Реал» может наказать Вальверде и Тчуамени за драку

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android