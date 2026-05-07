Арустамян высказался о специальной установке Сафонову от Энрике в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением, мог ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов специально выбивать мяч в аут при розыгрыше удара от ворот в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (1:1). Ранее сообщалось, что таким мог быть план тренера парижан Луиса Энрике по нейтрализации вингера мюнхенцев Майкла Олисе.

«Поздравляю Матвея Сафонова и Хвичу с выходом в финал ЛЧ. Приятно, что ребята из РПЛ сейчас покоряют Лигу чемпионов в составе лучшей команды Европы. По ходу всего вчерашнего матча бросалось в глаза, что Сафонов почему-то особенно далеко выносит от ворот в левый фланг. Будто в одну точку. При этом мяч постоянно улетал в аут к абсолютному спокойствию игроков «ПСЖ» и тренерского штаба. По данным Opta, у Матвея 32 длинные передачи, точных – шесть. Как так? Le Parisien сегодня выдал инсайд, что Луис Энрике просил Сафонова специально бить в аут, чтобы перенасытить зону Майкла Олисе.

Так команда эффективнее прессинговала игрока «Баварии» и лишала его пространства для манёвров. Если это правда, то план Энрике сработал – у Олисе за весь матч лишь один удар в створ ворот. Хотя многие в русскоязычном «Телеграме» сомневаются, что Сафонов выбивал в аут намеренно. Вне зависимости от интерпретаций, вчера мы ещё раз убедились, насколько досконально Луис Энрике анализирует игру. Для него не существует мелочей, и даже длинный вынос в аут может стать хитрой ловушкой для соперника», — написал Арустамян в телеграм-канале.