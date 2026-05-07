«Брайтон» объявил о продлении контракта главного тренера Фабиана Хюрцелера

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продлил контракт с английской командой до 2029-го.

«Мне очень нравится работать в этом клубе и жить в этом городе, и я рад, что мы заключили новый контракт. Для меня большая честь получить от клуба такое долгосрочное обязательство, и это только укрепляет моё желание добиться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения.

С самого начала мы всегда фокусировались на формировании идентичности, развитии команды, бросании вызова устоявшимся правилам и ежедневном повышении наших стандартов. Я горжусь тем, чего мы достигли с тех пор, и ещё больше воодушевлён тем, что нас ждёт впереди», – приводит слова Хюрцелера официальный сайт «Брайтона».

После 35 туров АПЛ «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.