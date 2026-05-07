ЦСКА обратился к болельщикам после проигрыша в дерби со «Спартаком»

ЦСКА в телеграм-канале обратился к болельщикам после финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-синие уступили «Спартаку» (0:1) и покинули соревнование.

«Вчера мы чувствовали вашу поддержку. Вы гнали команду вперёд и в очередной раз показали, что наш номер 12 – лучший в мире!

Впереди у нас игра в гостях и последний матч сезона – с «Локо» на «ВЭБ Арене». Приходите на стадион поддержать команду», — написано в телеграм-канале клуба.

ЦСКА встретится с «Локомотивом» в матче 30-го тура Мир РПЛ. Эта игра состоится 17 мая. В 29-м туре чемпионата России красно-синие сыграют с «Пари НН». Матч состоится 11 мая и пройдёт в Нижнем Новгороде.

