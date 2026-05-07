Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА обратился к болельщикам после проигрыша в дерби со «Спартаком»

Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале обратился к болельщикам после финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-синие уступили «Спартаку» (0:1) и покинули соревнование.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Вчера мы чувствовали вашу поддержку. Вы гнали команду вперёд и в очередной раз показали, что наш номер 12 – лучший в мире!

Впереди у нас игра в гостях и последний матч сезона – с «Локо» на «ВЭБ Арене». Приходите на стадион поддержать команду», — написано в телеграм-канале клуба.

ЦСКА встретится с «Локомотивом» в матче 30-го тура Мир РПЛ. Эта игра состоится 17 мая. В 29-м туре чемпионата России красно-синие сыграют с «Пари НН». Матч состоится 11 мая и пройдёт в Нижнем Новгороде.

