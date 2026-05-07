Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Альберт Риера покинет «Айнтрахт» в конце сезона. Ранее им интересовался «Спартак»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Альберт Риера покинет команду в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Испанский специалист возглавил клуб в январе 2026 года. На данный момент команда из Франкфурта-на-Майне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка после 32 туров. «Айнтрахт» отстаёт от зоны еврокубков на 15 очков.

Ранее Альберт Риера тренировал словенский «Целе» и выводил команду в плей-офф Лиги конференций. Интерес к наставнику проявлял московский «Спартак», но тогда красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо.

