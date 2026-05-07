Вальверде потерял память после драки с Тчуамени — El Chiringuito

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени, в результате чего уругвайский футболист упал и ударился головой о стол. Инцидент произошёл в раздевалке «сливочных». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Вальверде не потерял память полностью, но забыл некоторые моменты. В связи с этим игроку сделали компьютерную томографию.

Ранее СМИ сообщали, что словесная перепалка между Вальверде и Тчуамени началась ещё во время вчерашней тренировки. Сегодня, 7 мая, она продолжилась и переросла в драку в раздевалке.

Материалы по теме Романо поделился информацией о ситуации с дракой Вальверде и Тчуамени

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: