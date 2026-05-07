Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 мая

В четверг, 7 мая, состоялся ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

«Краснодар» — «Динамо» — 0: 0, 6:5 (пен.)

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» встретится с московским «Спартаком», который днём ранее одолел ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов. Победитель турнира определится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В минувшем сезоне обладателем Кубка России стал московский ЦСКА, одолевший в заключительном матче «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).