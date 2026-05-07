Вальверде не сыграет в матче с «Барселоной» после драки с Тчуамени — Ромеро

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде не примет участия в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 10 мая. Об этом сообщает журналист Абрахам Ромеро на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, врачи не рекомендуют уругвайскому футболисту тренироваться и выходить на поле минимум неделю после того, как ударился головой в результате конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени.

По сообщениям СМИ, инцидент произошёл в четверг, 7 мая, в раздевалке «сливочных» после тренировки. Подчёркивалось, что после удара от Тчуамени Вальверде упал и рассёк голову о стол.

