Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
99-летний ветеран трусцой покинул поле после первого удара в матче «Краснодар» — «Динамо»

99-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов трусцой покинул поле после символического удара в ответном финальном матче между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
0 : 0
Динамо М
Москва

Ветеран нанёс первый удар в матче в рамках акции, приуроченной к празднику 9 Мая. После этого он быстрым шагом отправился за боковую линию и пританцовывал.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. В Суперфинале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с московским «Спартаком», одолевшим в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).

