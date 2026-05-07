99-летний ветеран трусцой покинул поле после первого удара в матче «Краснодар» — «Динамо»

99-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов трусцой покинул поле после символического удара в ответном финальном матче между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ветеран нанёс первый удар в матче в рамках акции, приуроченной к празднику 9 Мая. После этого он быстрым шагом отправился за боковую линию и пританцовывал.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. В Суперфинале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с московским «Спартаком», одолевшим в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).