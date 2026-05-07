Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
В Испании рассказали о состоянии Тчуамени после драки с Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени крайне расстроен из-за своей драки с одноклубником Федерико Вальверде, произошедшей в раздевалке после тренировки команды. Об этом сообщает аккаунт Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса на странице в социальной сети X.

По информации источника, французский футболист не понимает, как до такого могло дойти. После инцидента люди из тренерского штаба «Реала» остались с ним, чтобы разрядить обстановку.

Ранее СМИ сообщали, что словесная перепалка между Вальверде и Тчуамени началась ещё во время вчерашней тренировки. Сегодня, 7 мая, она продолжилась и переросла в драку в раздевалке, в результате которой уругваец получил рассечение головы.

