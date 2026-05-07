Мбаппе смеялся, покидая базу «Реала». Тчуамени и Вальверде подрались в раздевалке

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сидел за рулём автомобиля и громко смеялся, покидая базу клуба после тренировки, состоявшейся в четверг, 7 мая. Соответствующее видео опубликовал El Chiringuito.

Фото: Кадр из видео El Chiringuito на странице в социальной сети X

Ранее ряд СМИ сообщил, что после указанной тренировки в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В результате этого конфликта уругвайский футболист упал на пол и ударился головой о стол. Вальверде получил рассечение, после чего отправился в больницу. Подчёркивалось, что конфронтация между игроками началась ещё во время тренировки, произошедшей в среду, 6 мая, однако она не привела к драке.

Материалы по теме В Испании рассказали о состоянии Тчуамени после драки с Вальверде

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: