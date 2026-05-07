Хавбек «Барселоны» Касадо высказался перед игрой с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится 10 мая. В случае победы или ничьей сине-гранатовые станут чемпионами Ла Лиги.

– Вас особенно будоражит возможность того, что «Барселона» выиграет Ла Лигу у «Реала» на «Камп Ноу»?

– Да, конечно. Главное, как сказал тренер, — это победа. Неважно, где, когда и как. Но ясно, что и для команды, и для болельщиков победа над «Реалом» дома, с нашими болельщиками, была бы чем-то особенным. Это было бы чудесно, – приводит слова Касадо Sport.es.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 77 очков и располагается на второй строчке.