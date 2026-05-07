Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Барселоны» Касадо высказался перед игрой с «Реалом»

Хавбек «Барселоны» Касадо высказался перед игрой с «Реалом»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится 10 мая. В случае победы или ничьей сине-гранатовые станут чемпионами Ла Лиги.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вас особенно будоражит возможность того, что «Барселона» выиграет Ла Лигу у «Реала» на «Камп Ноу»?
– Да, конечно. Главное, как сказал тренер, — это победа. Неважно, где, когда и как. Но ясно, что и для команды, и для болельщиков победа над «Реалом» дома, с нашими болельщиками, была бы чем-то особенным. Это было бы чудесно, – приводит слова Касадо Sport.es.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 77 очков и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android