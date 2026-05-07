Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин установил рекорд «Спартака» по количеству матчей с ЦСКА в XXI веке

Роман Зобнин установил рекорд «Спартака» по количеству матчей с ЦСКА в XXI веке
Комментарии

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин сыграл с ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Тем самым хавбек установил рекорд красно-белых по количеству матчей с армейцами в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал «Спартака».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

Дерби с ЦСКА в Кубке России стало 18-м для Романа Зобнина.

Благодаря этой победе над красно-синими «Спартак» сыграет в Суперфинале Кубка России с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась безголевой ничьей — 0:0. Суперфинал турнира состоится 24 мая.

Всего в нынешнем сезоне Зобнин провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео «Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»? 8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android