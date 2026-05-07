Роман Зобнин установил рекорд «Спартака» по количеству матчей с ЦСКА в XXI веке

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин сыграл с ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Тем самым хавбек установил рекорд красно-белых по количеству матчей с армейцами в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал «Спартака».

Дерби с ЦСКА в Кубке России стало 18-м для Романа Зобнина.

Благодаря этой победе над красно-синими «Спартак» сыграет в Суперфинале Кубка России с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась безголевой ничьей — 0:0. Суперфинал турнира состоится 24 мая.

Всего в нынешнем сезоне Зобнин провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.