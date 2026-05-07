Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Моуринью готов возглавить «Реал», несмотря на все сложности в клубе — Романо

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью готов вернуться в «Королевский клуб», несмотря на все сложности «сливочных». На текущий момент он возглавляет «Бенфику». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

По информации источника, внутри мадридской команды растёт убеждение, что она нуждается в единстве сильнее, чем когда-либо. В «Реале» видят в Моуринью специалиста, способного восстановить это единство.

Ранее ряд СМИ сообщил, что после сегодняшней тренировки в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В результате этого конфликта уругвайский футболист упал на пол и ударился головой о стол. Вальверде получил рассечение, после чего отправился в больницу.

Португалец тренировал испанский гранд с 2010 по 2013 год.

