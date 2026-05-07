Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Определились участники Суперфинала Кубка России сезона-2025/2026

Комментарии

Московский «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В ответном финальном матче Пути РПЛ чёрно-зелёные одержали победу над московским «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

Днём ранее «Спартак» одержал победу в дерби над ЦСКА (1:0) в рамках финала Пути регионов и завоевал путёвку в следующий раунд. Таким образом, «Спартак» и «Краснодар» в очном матче определят победителя Кубка России сезона-2025/2026.

Суперфинал турнира состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

