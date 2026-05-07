«Сравнимо с игроками европейского уровня». Григорян — об игре капитана «Спартака» Зобнина

Российский тренер Александр Григорян высказался о преображении капитана московского «Спартака» Романа Зобнина в весенней части сезона. Полузащитник стал регулярно появляться в составе красно-белых на разных позициях при новом тренере Хуане Карлосе Карседо.

«На мой взгляд, это лучшие матчи в его карьере. То, как сейчас играет Зобнин, можно сравнить только с игроками европейского уровня. Ложные функции, которые он блестяще выполняет, условно играя левого защитника или на других позициях, выглядят безупречно», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

В 2026 году Зобнин принял участие во всех 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.