Мостовой стихами отреагировал на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

«Поздравляю всех с победой и отличной игрой. Гол Литвинова прекрасен, с уважением, Мостовой (смеётся)», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов забил победный мяч на 10-й минуте. В Суперфинале Кубка России красно-белые встретятся с победителем пары «Динамо» Москва — «Краснодар», которая играет в финале Пути РПЛ соревнования.

Суперфинал Кубка России состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

