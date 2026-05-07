Мостовой стихами отреагировал на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Поздравляю всех с победой и отличной игрой. Гол Литвинова прекрасен, с уважением, Мостовой (смеётся)», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов забил победный мяч на 10-й минуте. В Суперфинале Кубка России красно-белые встретятся с победителем пары «Динамо» Москва — «Краснодар», которая играет в финале Пути РПЛ соревнования.
Суперфинал Кубка России состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».
