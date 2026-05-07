Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» подпишет Леона Горецку свободным агентом — журналист ESPN Родригес

«Милан» подпишет Леона Горецку свободным агентом — журналист ESPN Родригес
Комментарии

«Милан» подпишет контракт с полузащитником Леоном Горецкой после его ухода из мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль в социальной сети X.

Ранее немецкий хавбек заявил, что покинет «Баварию» в конце нынешнего сезона. Футболист выступает за мюнхенцев с 2018 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Горецка принял участие в 45 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На данный момент «Милан» с 67 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

Материалы по теме
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android