«Милан» подпишет Леона Горецку свободным агентом — журналист ESPN Родригес

«Милан» подпишет контракт с полузащитником Леоном Горецкой после его ухода из мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль в социальной сети X.

Ранее немецкий хавбек заявил, что покинет «Баварию» в конце нынешнего сезона. Футболист выступает за мюнхенцев с 2018 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Горецка принял участие в 45 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На данный момент «Милан» с 67 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.