Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Радимов сравнил реакцию Маркиньоса на замену с ЦСКА с ситуацией в мадридском «Реале»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал эмоциональную реакцию вингера «Спартака» Маркиньоса на замену в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА (1:0) и сравнил её с ситуацией в мадридском «Реале».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Сейчас футболисты мадридского «Реала» второй день бьют друг другу лица на тренировках в преддверии «эль класико» с «Барселоной». В футболе может быть что угодно.

Думаю, что Карседо вызовет его на разговор один на один. Маркиньос должен извиниться не только перед тренером, но и перед командой. Почему? Потому что другие футболисты тоже должны играть, есть тренер, который всем управляет. И если он сейчас не сделает внушение Маркиньосу, то остальные будут иметь право на точно такое же поведение», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Маркиньос был заменён на 60-й минуте. Игрок не пожал руку главному тренеру Хуану Карлосу Карседо и выражал недовольство на скамейке запасных.

Ранее ряд СМИ сообщил, что после сегодняшней тренировки в раздевалке «Реала» произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В результате этого конфликта уругвайский футболист упал на пол и ударился головой о стол. Вальверде получил рассечение, после чего отправился в больницу.

