«Ливерпуль» составил список из четырёх полузащитников, которых может купить летом — TT

«Ливерпуль» планирует активно укреплять свою полузащиту летом и составил список из четырёх футболистов, которых может купить. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, футболист «Кристал Пэлас» Адам Уортон по-прежнему занимает видное место в списке мерсисайдцев. Переговоры могут продвинуться вперёд, если оценка стоимости со стороны «орлов» совпадёт с ожиданиями «Ливерпуля».

Также «красные» следят за Ламином Камара из «Монако» и Мамаду Сангаре из «Ланса».

«Ливерпуль» по-прежнему высоко оценивает полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Помешать потенциальному переходу игрока может его цена в размере € 92,5 млн. Мерсисайдцы считают эту сумму завышенной, поскольку хотят усилить несколько позиций летом.

