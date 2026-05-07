«Бавария» и «Ньюкасл» провели переговоры о трансфере Гордона за € 90 млн — Плеттенберг

Немецкая «Бавария» и английский «Ньюкасл» провели переговоры о трансфере форварда «сорок» Энтони Гордона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X. По данным источника, первоначальные требования клуба английской Премьер-лиги составляют € 90 млн.

Сообщается, что эта же сумма была названа другим потенциальным покупателям Гордона: «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Ожидается, что реальная сумма трансфера, включая бонусы, составит около € 75-85 млн.

По информации журналиста, «Бавария» не готова платить такую сумму за англичанина. Поэтому продолжаются переговоры с другими кандидатами.