«Реал» сделал заявление в связи с дракой Вальверде и Тчуамени

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление в связи с дракой между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, произошедшей утром.

«Футбольный клуб «Реал» объявляет, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке первой команды, принято решение начать дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Клуб объявит о результатах рассмотрения обоих дел в установленный срок, после завершения соответствующих внутренних процедур», — написано в заявлении «Реала».

Ранее ряд СМИ сообщил, что после указанной тренировки в раздевалке команды произошла драка между Вальверде и Тчуамени. В результате этого конфликта уругвайский футболист упал на пол и ударился головой о стол. Вальверде получил рассечение, после чего отправился в больницу. Подчёркивалось, что конфронтация между игроками началась ещё во время тренировки, произошедшей в среду, 6 мая, однако она не привела к драке.

