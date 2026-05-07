Финал Кубка России — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть трансляцию игры

В воскресенье, 24 мая, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Кубка России «Спартак» — «Краснодар» принадлежат каналу «Матч ТВ».

«Краснодар» в финале Пути РПЛ Кубка России одержал победу над московским «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.). Днём ранее «Спартак» одолел в дерби ЦСКА в рамках финала Пути регионов.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одолели «Ростов» — 0:0 (4:3 пен).