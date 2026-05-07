Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Спасение Скопинцева лицом в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев лицом отбил мяч в конце ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» и не позволил открыть счёт. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

На 87-й минуте вратарь гостей Андрей Лунев отразил удар Кевин Ленини из пределов штрафной площади, после чего у форвард хозяев поля Мозес Кобнан добивал мяч, но защитник москвичей Дмитрий Скопинцев в прыжке выбил мяч лицом.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. В Суперфинале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с московским «Спартаком», одолевшим в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).

