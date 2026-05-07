Спасение Скопинцева лицом в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев лицом отбил мяч в конце ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» и не позволил открыть счёт. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте вратарь гостей Андрей Лунев отразил удар Кевин Ленини из пределов штрафной площади, после чего у форвард хозяев поля Мозес Кобнан добивал мяч, но защитник москвичей Дмитрий Скопинцев в прыжке выбил мяч лицом.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. В Суперфинале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с московским «Спартаком», одолевшим в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).