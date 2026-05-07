Определились финалисты Лиги конференций сезона-2025/2026

Завершились два ответных матча полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, по итогам которых определились финалисты соревнований.

В решающем матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» (Англия) встретится с «Райо Вальекано» (Испания).

По сумме двух встреч полуфинала «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2, а «Райо Вальекано» обыграл «Страсбург» — 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Самые дорогие футболисты: